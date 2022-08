Herečka Lollobrigida chce v 95 letech do senátu, i když musí mít opatrovníka

Herečka chce podle svých slov kandidovat kvůli tomu, že má dost hašteřících se politiků. „Itálie je ve špatném stavu, chci udělat něco dobrého a pozitivního,“ řekla italskému listu Corriere della Sera . V politice by pak chtěla prosadit možnosti lidí rozhodovat v nejrůznějších oblastech, jako je zdraví nebo například spravedlnost.

Při oslavě svých 95. narozenin řekla, že je odhodlána zůstat i nadále kreativní. Nyní chce věnovat svou energii „na důležité věci, zejména pro Itálii“. Není to ovšem první pokus herečky o vstup do politiky. Naposledy v roce 1999, kdy neúspěšně kandidovala ve volbách do Evropského parlamentu za Demokraty Romana Prodiho.