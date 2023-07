Hráčka s hidžábem na mistrovství světa ve fotbale se zapsala do historie

Maroko je jedním z osmi týmů, které debutují na letošním mistrovství světa žen ve fotbale. Nouhaila Benzinová z Maroka, která hraje jako obránce, se zapsala do historie jako první hráčka s hidžábem na mistrovství světa. A to i přes fakt, že nošení pokrývek hlavy z náboženských důvodů bylo povoleno od FIFA (Mezinárodní federace fotbalových asociací) už v roce 2014.

Doufá, že je to jen začátek. „Chci vidět více muslimských žen, které vystoupí a udělají to. Moje rodina mě velmi podporovala ve fotbale od malička. Ale přejete si být přijímáni, jací jste, a dělat při tom to, co vás baví,“ svěřila se Rahmanová.