„Ženy bez šátku jsou jako covid“. Írán chce zpřísnit pravidla o hidžábu

Tamní justice dostala od zákonodárců ultimátum, aby do 48 hodin navrhla opatření, která by zastavila porušování pravidel o nošení šátků ženami. Podle poslance Hosseina Jalaliho by navrhovaná opatření ukládala ženám, které poruší zákon, pokuty až do výše 60 000 dolarů a také zabavení jejich pasů a řidičských průkazů.