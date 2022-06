Ikona ruské propagandy. „Jak bych mohla podporovat umírání mých lidí?“

Reportéři britské BBC devětašedesátiletou ženu našli v malé vesnici kousek od Charkova. Když jí ukázali obrázky propagandy, kde ztvárňuje hlavní roli, byla překvapená. Její postoj k válce je ale výrazně jiný, než jak ho ruská propaganda vykresluje. „Jak bych mohla podporovat umírání mých lidí? Moje vnoučata musela odejít do Polska. Žijeme ve strachu a teroru,“ popisuje pro britskou BBC .

„Kdybych mohla mluvit s Vladimirem Putinem, řekla bych mu, že udělal chybu. My, ukrajinští dělníci, čím jsme si to zasloužili? My jsme ti, kdo trpí nejvíc,“ říká. Vesnici, kde žije, už několikrát bombardovali, její dům poškodilo ostřelování.