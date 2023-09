Irsko má 10 miliard eur navíc a neví, co s nimi

Díky rostoucím příjmům z korporátních daní, především od amerických technologických a farmaceutických korporací, očekává irská vláda v letošním roce rekordní rozpočtový přebytek ve výši 10 miliard eur. V příštím roce by měl být dokonce ještě vyšší a dosáhnout 16 miliard eur, jak píše deník the New York Times.

„Ať už udělají cokoli, někteří lidé se budou cítit velmi nevrle,“ poznamenal Cliff Taylor, podnikatelský sloupkař listu The Irish Times. Podle něj se mluví o tom, že by se peníze měly uložit do státního investičního fondu, který by pomohl podpořit rostoucí náklady na důchody s tím, jak populace stárne.