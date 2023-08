Islámský stát potvrdil smrt svého vůdce

Teroristická organizace Islámský stát (IS) potvrdila, že její dosavadní vůdce abú Husajn Husajní Kurajší je mrtev. Mluvčí Islámského státu jeho smrt potvrdil na nedatované audionahrávce, kterou organizace podle agentury Reuters zveřejnila na sociální síti Telegram. Jeho nástupcem byl jmenován abú Hafs Hášimí Kurajší, uvedl IS.

Jeho nástupce je již čtvrtý po prvním vůdci IS abú Bakra Bagdádím, který byl zabit v roce 2019 a jeho dopadení rezonovalo po celém světě. Od té doby organizace podle expertů upadá a nemá charismatické vůdce. „Neznamená to, že skupina skončila, ale prozatím je stínem toho, co bývala,“ řekl o IS autor knihy o teroristické organizaci Hassan Hassan.