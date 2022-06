Italská krajní pravice využívá Putinovu válku, aby ukázala odpovědnost

Lídryně uskupení Bratři Itálie, jediné velké politické strany v opozici, kritizovala bývalého šéfa Evropské centrální banky prakticky za vše, a to od zavádění očkovacích certifikátů přes právní reformy až po to, kdo by měl mít právo provozovat plážové podniky, píše server Politico.