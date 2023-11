Jedenáct rukojmí Hamásu je na cestě do Izraele

Izraelská armáda dnes večer uvedla, že 11 rukojmích zadržovaných Hamásem bylo předáno pracovníkům Červeného kříže a jsou na cestě do Izraele, píše izraelský list Haarec. Mluvčí katarské diplomacie informoval, že Izrael výměnou propustil dalších 33 palestinských „civilistů“. Zpravodajský web The Times of Israel (ToI) píše, že se jednalo o palestinské vězně odsouzené za bezpečnostní delikty. Kromě toho se Hamás podle egyptských médií chystá propustit také šest dalších thajských občanů.