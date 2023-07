Jejich chlapce zastřelil policista: „Už dost, násilí Nahelovu památku neuctí“

Jinak to ale cítí Anais, rodinná přítelkyně a sousedka Nahelovy rodiny, kterou také vyzpovídala BBC. Podle ní být mladým černochem na francouzském předměstí, kde žil i zastřelený teenager, znamená být denně vystaven rasismu, násilí a rasovému profilování.

„[Policisté] je ponižují, urážejí je a nemluví s nimi slušně. A teď je i zabíjejí! O Nahelovi psal tisk, ale není to poprvé, co se to stalo,“ řekla.