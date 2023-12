Jemenští povstalci přiznali, že zaútočili na norský tanker v Rudém moři

Mluvčí povstalců v televizním prohlášení také uvedl, že v předchozích dnech zabránil i dalším lodím proplout Rudým mořem. Jak dodal, povstalci to dělají v solidaritě s Palestinci v Pásmu Gazy. Varoval také, že budou dál útočit na lodě v oblasti směřující do izraelských přístavů, dokud Izrael neumožní větší dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy.