Video: Americké námořnictvo ukázalo, jak odráží útok proíránských rebelů

Americké ministerstvo obrany oficiálně neupřesnilo, odkud byl útok veden. Nejmenovaný americký činitel ale agentuře AP řekl , že to bylo z jemenského Saná.

Útoky v Rudém moři ohrožují bezpečnost jedné ze světově nejdůležitějších námořních tras. Izrael dal minulý týden kvůli tomu najevo ochotu proti rebelům zakročit, pokud to neudělá někdo jiný.

Spojené státy ale židovský stát podle informací listu The Wall Street Journal požádaly, aby to nedělal. Washington se obává, že izraelský zásah by mohl v regionu vyvolat širší konflikt. Američané se údajně chtějí s hútíjskými útoky vypořádat sami.