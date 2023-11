Dvanáct rukojmích Hamásu je v Izraeli, potvrzuje armáda

Palestinské radikální hnutí Hamás dnes večer předalo pracovníkům Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) již 12 rukojmích. S odvoláním na oznámení izraelské armády to napsala agentura Reuters.

Web The Times of Israel (ToI) napsal, že mezi propuštěnými je žena s dvojím - izraelským a rakouským - občanstvím a také dvě osoby s argentinským i izraelským občanstvím. Nezletilé dívce je podle izraelských médií 17 let.