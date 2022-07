Neodstoupím, řekl Johnson. Ministři ho chtějí přesvědčit, aby změnil názor

Podle britských médií má Johnson sice stále podporu vysoce postavených členů vlády, včetně šéfa resortu obrany Bena Wallace a ministryně zahraničí Liz Trussové, klesá mu ale podpora voličů. Podle průzkumu organizace YouGov, o němž informoval server Politico, si 69 procent voličů myslí, že by Johnson měl skončit. To je o 11 procentních bodů více než před měsícem.

Televize Sky News zveřejnila i odhady pro případné předčasné volby. Podle nich by nyní vyhrála Labouristická strana, která by získala kolem 300 poslanců, zatímco konzervativci by měli asi 245 mandátů. O křeslo ve sněmovně by podle tohoto odhadu přišel i Johnson.