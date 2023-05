Jsou to čarodějnice, křičeli a oběsili je. Teď se oběti dočkaly spravedlnosti

Proti rehabilitaci hlasoval jediný ze 34 senátorů Rob Sampson, podle kterého by se nemělo zpětně „diktovat“, co bylo v dané době dobré a co špatné. „Nestojím o zákony, které se, ať oprávněně, či neprávem, pokoušejí vykreslovat Ameriku jako špatné místo se špatnou historií,“ řekl Sampson pro agenturu AP.