Kávu, nebo čaj? Nové srovnání naznačilo, co je zdravější

Skupina autorů z listu The Washington Post nashromáždila relevantní vědecké studie, které rozebírají přínosy obou nápojů. Porovnávala osm parametrů: od jejich dopadů na psychiku přes to, jak mohou snížit riziko vzniku srdečních onemocnění, rakoviny či cukrovky, až po dopad na střevní mikrobiom.

Připomínají pak, že se s čajem pojí nejspíše další zdravotní přínosy, jen dosud nebyly popsány. A to zkrátka proto, že se káva stala předmětem mnohem detailnějšího zkoumání.

„V průměru má tedy káva 1,1 až 1,8 gramu vlákniny na šálek – v závislosti na tom, zda je filtrovaná, espresso, nebo instantní. Nevypadá to jako velké množství. Ale pořád je to více vlákniny, než najdete v pomerančovém džusu, který má asi půl gramu vlákniny na šálek,“ píše The Washington Post. „Abyste se dostali na doporučených 25 gramů vlákniny denně, pořád ještě budete muset sníst dost ovoce a zeleniny, ale káva vám v tom pomůže lépe než čaj. Tedy – pokud se nerozhodnete žvýkat čajové lístky.“