Kdyby Kreml chystal jaderný úder, mluvil by jinak. Ruský expert říká jak

Ruské výroky o údajném plánu Kyjeva na použití tzv. špinavé bomby doprovází spekulace, že by si takto Moskva mohla připravovat půdu pro nasazení jaderné zbraně. Podle nezávislého odborníka na jadernou bezpečnost Pavla Podviga jde ale pravděpodobně spíš o úspěšný pokus o vyvolání nervozity a odvedení pozornosti od ruských problémů ve válce.

„Zatím podle mě platí to, co říkám obvykle – jsme ještě nejméně několik kroků od bodu, kde by použití jaderné zbraně mohlo být reálnou možností,“ zdůraznil Podvig v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Použití jaderné zbraně by podle experta předcházela rozsáhlá přípravná operace, které by si s největší pravděpodobností všimla americká nebo jiná rozvědka. Ještě předtím by měla podle Podviga přijít výrazná změna rétoriky vrchních představitelů Kremlu.

Pavel Podvig Pavel Podvig je nezávislým výzkumníkem a ředitelem projektu pro studium ruských nukleárních zbraní ( Russian strategic nuclear forces ).

Kromě toho působí i v Institutu OSN pro výzkum odzbrojení (UNIDIR).

Pochází z Ruska, kde vystudoval fyziku na Moskevském fyzikálně-technickém institutu a politické vědy na Institutu světové ekonomiky a mezinárodních vztahů.

Momentálně působí ve švýcarské Ženevě. Foto: russianforces.org Pavel Podvig

Rusko v posledních dnech opakovaně osočuje Ukrajinu z údajného plánu použít špinavou bombu, znamená to podle vás posun k agresivnější rétorice a potenciálně použití jaderné zbraně?

Nemyslím si, že by to byl znak bezprostředního nebezpečí. Rusko Ukrajinu z něčeho obviňuje neustále, viz například opakované výroky, že Kyjev chystá chemické útoky a podobně. Vypadá to, že současné obvinění se liší jen v tom, že lidé se obecně děsí radioaktivních záležitostí, a všichni o tom proto mluví a bojí se. Myslím si, že to ostatně může být účel – znervóznit lidi a odvést pozornost od jiných problémů.

Pokud jde o podstatu výroků o ukrajinském plánu odpálit špinavou bombu, není to vůbec ničím podložené. Je zcela jasné, že sledujeme uměle vykonstruované obvinění.

Jak by podle vás vypadaly skutečně vážné indikátory blížícího se použití jaderné zbraně ze strany Ruska?

Znamením, že se to začíná měnit, by mohla být změna rétoriky v tom, co je podle Kremlu pro Rusko hrozbou. Zatím vrcholní ruští představitelé zmiňují jaderné zbraně jen ve spojení s hrozbou, kterou pro Rusko představuje Západ.

Vzkaz vždycky zní zhruba tak, že „pokud Západ zaútočí, Rusko bude muset odpovědět“ nebo „jestli Západ ohrozí existenci Ruska, Moskva odpoví“ a tak dále. Zatím nedošlo na hrozbu jadernou zbraní adresovanou přímo Ukrajině.

Myslím si, že až Kreml začne skutečně zvažovat použití jaderné zbraně, projeví se to znatelnou změnou rétoriky. Prostor pro ostřejší výroky ještě určitě je. To bychom měli bedlivě sledovat.

Dalším znamením by bylo, že zbraně, které mohou být k útoku použity (kromě mezikontinentálních střel a raket v ponorkách), budou připraveny k použití.

Co to znamená?

Že už nebudou ve skladech a bunkrech, jako je tomu nyní. Nevidíme žádné raketové systémy Iskander ani letadla s jadernými hlavicemi. To se neděje. Muselo by tomu navíc předcházet několik kroků, zbraně by se musely vyzvednout z bunkrů, někam dopravit, zkontrolovat a tak dále. A to by bylo vidět.

Pokud by to Kreml chtěl udělat, myslím si navíc, že by i chtěl, aby to bylo vidět.

Že by příprava na použití jaderné zbraně byla dopředu vidět, veřejně vzkázaly i západní tajné služby. Můžeme se ale opravdu spolehnout na to, že přípravu zachytí satelitní snímky nebo špioni?

Když k sobě budeme upřímní, musíme připustit, že nikdo nezvládne sledovat pořád všechno. Existuje šance, že satelitům a dalším nástrojům tajných služeb něco unikne.

Je tady ale několik věcí, které je potřeba si uvědomit.

Jednak jde o to, že jakékoliv nasazení jaderné zbraně, by velmi pravděpodobně mělo být součástí mohutnější operace, která za sebou zanechá větší stopu. Jeden z mých kolegů k této otázce poznamenal, že pokud by Rusko chtělo něco takového udělat, pravděpodobně by uvedlo do vysoké pohotovosti veškeré své síly, aby si mohlo být jisté, že dokáže reagovat na případnou odvetu.

Přípravné operace si také nemusí všimnout jen satelity, ale i lidé, co se zabývají odposlechy komunikace a další mechanismy. Může to být klidně například i chlapík, co sedí na místě a pozoruje sklad jaderných zbraní.

Ani tak si sice nemůžeme být na 100 % jistí, že si těch kroků všimneme, ale stejně tak si ani Rusko nebude moct být vůbec jisté, že se mu povede tyto kroky zakamuflovat. Bude muset počítat s tím, že je svět vidí. Tohle je ostatně důvod, proč si myslím, že by Kreml před případným použitím jaderné zbraně nic neskrýval, ale naopak by tu přípravu světu ukázal.

Hodně expertů říká, že pokud by Rusko jadernou zbraň použilo, zvolilo by pravděpodobně taktickou (menší) a neposlalo by ji do obydlené oblasti. Hlavním cílem by měla být demonstrace vlastního odhodlání a zastrašení nepřítele. Dává vám to smysl?

Mohlo by to tak být. Použití jaderné bomby na bojišti je úplně k ničemu, takže se nabízí demonstrace. Otázkou ale je, co by tím Rusko demonstrovalo. Bez ohledu na to, jaký typ jaderné zbraně by byl použit, poslalo by to vzkaz ve stylu: „Pokud se nestáhnete, budeme pokračovat a začneme jaderné zbraně posílat na vaše elektrárny nebo města“. Myslím si, že by tedy šlo o demonstraci odhodlání, jehož povahu by všichni odsoudili. A to i kdyby to byla malá zbraň.

Takže podle vás si Rusko použitím jaderné zbraně může jedině uškodit. Nenapadá vás žádný scénář, kdy by to Moskvě dalo nějaký skutečný benefit?

Ne. A myslím si, že oni to i ví.

Západ dal najevo, že pokud Rusko použije jadernou zbraň, veškeré ruské zbraně a vojáci na Ukrajině a v Černém moři budou zlikvidováni. Je tohle podle vás dobrý způsob prevence jaderného útoku?

Tohle je záludná otázka. Můj názor může vypadat kontraintuitivně, ale já věřím, že nejlepší strategie pro Západ v případě, že Rusko jadernou zbraň na Ukrajině použije, je nezapojit se do války, nereagovat vojensky a určitě ne nukleárně.

Myslím si, že by měl Západ Rusku a celému světu poslat velmi jasný vzkaz, že nehodlá v tomto konfliktu použít jadernou zbraň, i když ji Rusko použije. Udělal to už francouzský prezident Emmanuel Macron a ostatní by ho podle mě měli následovat.

A proč si myslíte, že by takový vzkaz Rusko od použití zbraně odradil?

Protože takový vzkaz by jednoznačně přesunul veškerou zodpovědnost za použití jaderné zbraně na ruskou stranu. To znamená, že vysláním takového signálu můžete posílit ideu, že použití zbraně je nepřijatelné a předejít mu. Pokud by NATO něco takového udělalo, mohlo by to zapůsobit i na dosud váhající mocné státy, aby potenciální použití jaderné zbraně ve válce na Ukrajině odsoudily.

To se mimochodem částečně děje – indický ministr obrany řekl svému ruskému protějšku, že použití jaderné zbraně by bylo proti základním principům lidskosti. Pro Kreml je to silný signál.

Osobně tedy věřím, že pro NATO a Západ by bylo nejlepší vyhnout se zatažení do tohoto konfliktu a jasně formulovat takový záměr. Opak totiž Rusku jen pomůže efektivněji využívat jaderného vydírání. Nemyslím si, že mluvení o odvetném konvenčním útoku na Rusko něčemu pomáhá.

I přestože bezprostřední nebezpečí jaderného konfliktu podle vás nyní nehrozí, asi budete souhlasit, že je riziko nejvyšší za hodně dlouhou dobu. Jak se s tím vy jako člověk se vzděláním v oboru jaderné bezpečnosti vypořádáváte, znepokojuje vás to všechno méně, nebo více než běžné laiky?

Na to nemám jednoznačnou odpověď. Na jedné straně se totiž můžu uklidnit tím, že tam (v bezprostředním nebezpečí) ještě nejsme. Na druhé straně mám ale dobrou představu o tom, jak by vypadala jaderná válka v plném rozsahu, a to mě velmi znervózňuje.

Myslíte si, že ty věci, o kterých jsme se bavili, nějak změní postoj k jaderným zbraním ve zbytku světa?

Určitě teď bude hodně lidí říkat, že všichni kvůli tomu všemu budou chtít víc jaderných zbraní. Na druhou stranu to ale někdo může chápat i tak, že se ukazuje, že by jaderné zbraně měly být zakázány. Já osobně jsem spíš na té druhé straně. Podle mě se totiž ukazuje, že jaderné zbraně nejsou k ničemu dobré.