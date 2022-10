Špinavá bomba: Rusko straší zbraní, kterou dosud nikdo nepoužil

Výroby takové bomby by mohla být schopná i nevládní organizace. Předpokládá se, že materiál potřebný na výrobu se dá sehnat na černém trhu. Proto se o špinavých bombách často mluví jako o zbrani, kterou by mohly využít teroristické organizace. Špinavou bombu nicméně dosud nikdo nikdy k teroristickému ani jinému útoku nepoužil.

Experimenty měly ukázat, že při výbuchu v otevřeném prostoru byly vysoké úrovně radiace naměřeny pouze v epicentru výbuchu a rozptyl do okolí byl minimální. V případě exploze v uzavřeném prostoru by se oblast musela uzavřít na „delší dobu, dokud by nebyly účinky radiace eliminovány“.

Kvůli nynějším ruským obviněním se otázka, co je to vlastně špinavá bomba a jak může být nebezpečná, stala opět předmětem diskuze odborníků. Ti se nicméně shodují, že špinavé bomby nemají v porovnání s klasickou bombou o moc větší smrtící potenciál.

„Špinavá bomba může pravděpodobně kontaminovat oblast o průměru několika stovek metrů (jestli vůbec). Pro vážnou kontaminaci na větším území by jeden musel odpálit jaderný reaktor stejného typu, jako je v Černobylu,“ vylíčil na Twitteru svůj pohled na věc Pavel Podvig , odborník na jadernou bezpečnost z Institutu OSN pro výzkum odzbrojení (UNIDIR). Reaktory, které jsou v Záporožské jaderné elektrárně, by podle něj mimochodem k zamoření okolí radiací nebyly dobré, označil je za „mizernou špinavou bombu“.

„Jestli minulost nabízí nějakou nápovědu, tohle (obvinění ze špinavé bomby) časem zapadne a pak se to zase možná znovu objeví stejně jako příběh o ‚amerických biolaboratořích‘. Alespoň v to opravdu doufám,“ napsal k tomu Baklitskiy. O údajných biolaboratořích jsme psali zde .

Rozptýlení radioaktivního materiálu pomocí exploze podle Roferové není jednoduché a nejvíc se na to hodí zdroje z ozařovacích léčeben v nemocnicích, které obsahují prášek. „I tak by ale postižená oblast byla omezená,“ napsala odbornice a odkázala se v příspěvku na výše zmiňovaný Podvigův odhad.

Strach by byl nicméně podle Roferové kvůli „všem těm děsivým publikacím s jadernou tematikou“ vysoký. „Špinavá bomba je primárně psychologická zbraň. Vyčištění prostředí by bylo drahé, ale pokud jde o součást všeobecné válečné destrukce, nepředstavovalo by to velké zvýšení nákladů,“ napsala.