Když brzy nepřijde dohoda, možná z Hollywoodu odejdu, říká irský herec

Kritiky oceňovaný seriál Bratrstvo neohrožených, kultovní detektivní seriály Kriminálka New York či Beze stopy nebo romantická komedie Až tak moc tě nežere. To je jen výběr hollywoodských filmů a televizních seriálů, kde hraje i Peter O'Meara. Původem irský herec žije v Los Angeles a desítky let natáčí s americkými produkcemi.