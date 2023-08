„Když řeknu skoč, tak skoč.“ Neobyčejné osudy lidí z Maui

Svědectví lidí, které od smrti dělily jen okamžiky, a do bezpečí se jim podařilo utéct jen tak tak, postupně otevírají debatu o tom, zda úřady udělaly vše pro ochranu lidí a nepodcenily evakuaci z ohrožených míst.

Doporučení k evakuaci přišlo až za dalších pár hodin. Jenže to už se oheň nekontrolovatelně šířil městem a část lidí už byla na útěku do bezpečí. Někteří dokonce tvrdili, že od úřadů neobdrželi vůbec žádné upozornění a konali „jen“ na základě vlastního úsudku.

Svou zkušenost sdělil reportérům z New York Times (NYT) Mark Stefl, který pochází z Lahainy. Podle jeho slov utekl s manželkou před požárem ve chvíli, kdy hořelo zhruba 450 metrů od jejich domova.

Na otázku, zda obdrželi varování, odpověděl: „V žádném případě“. A: „Nikdo to nečekal.“

Claire přiznala, že jediné varování - mimo toho od souseda - dostala od muže na kole, který jezdil podél silnice a křičel, že se lidé musejí dostat z města. „To bylo jediné, co můžu k varování přirovnat,“ dodala.

Svůj zážitek popsala britské BBC také Tee Dangová, která byla na Maui se svou rodinou na dovolené. Rodina zrovna seděla v půjčeném autě na zablokované cestě, když se požár začal nebezpečně blížit. Jakmile plameny pohltily sousední vozy, rozhodli se automobil opustit a prostě utíkat. Jejich jedinou variantou byl úprk do oceánu. Zpočátku stáli na mělčině, ale jak se blížil večer a zvedal se příliv, začaly vlny Teeou házet o kamenné útesy, což ji způsobilo řezné rány na nohách. Ve chvíli, kdy začala hořící auta vybuchovat, museli odplavat do větší hloubky, aby je neohrozily odlomené kusy aut.

Ve vodě byli skoro čtyři hodiny. Nakonec je zachránil hasič. Spolu s dalšími deseti lidmi se je pokusil vyvést hořícími ulicemi města pryč do bezpečí.

Tee reportérům z BBC prozradila, co jí v jednu chvíli hasič řekl: „Nevím, jestli to zvládneme. Jen dělejte, co vám řeknu. Když řeknu skoč, tak skoč. Když řeknu běž, tak běž,“ řekla matka tří dětí.