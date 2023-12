Klimatické snahy hatí dezinformátoři. Terčem bývá i Greta Thunbergová

V době, kdy se světoví lídři scházejí na klimatickém summitu COP28 v Dubaji, přichází s varovnou zprávou Klimatická akce proti dezinformacím (CAAD). Rok 2023 se podle ní stal obdobím, kdy se popírání klimatické krize opět dostává do mainstreamu, a dezinformace tak zhoršují klimatickou krizi.

„Popírání změn klimatu je globální fenomén, děje se v celém západním světě. Vzniklo v 90. letech v USA jako reakce na vyjednávání o snižování spotřeby fosilních paliv. Do Evropy se dostalo se zpožděním, ve větší míře se rozšířilo až po roce 2000. U nás bylo v tomto směru zásadní prezidentství Václava Klause, který tyto dezinformace dostal do širšího povědomí,“ řekl Seznam Zprávám Vojtěch Pecka, analytik Asociace pro mezinárodní otázky.

Hashtag nejspíš rozšířila malá skupina uživatelů, které ale po vstupu Elona Muska do firmy velmi rychle narostl počet followerů. Například jeden z účtů, který měl v březnu pouhých 322 sledujících, jich má nyní 256 tisíc.

Klimatické dezinformace se objevují na mnoha webech známých médií, zpráva CAAD v této souvislosti jmenuje britský list The Daily Telegraph, americký Breitbart nebo Sky News Australia.

The Daily Telegraph například v minulém roce zveřejnil 171 názorových textů k otázkám životního prostředí. Podle novinářského a aktivistického webu DeSmog 85 procent z nich napadalo nebo podkopávalo klimatickou vědu, politiku nebo skupiny, které ji prosazují.

Výraz „klimatičtí hysterici“ se objevil celkem ve 499 titulcích, v mnoha dalších se pak psalo o „klimatických šílencích“ či „klimatických teroristech“. Velmi časté pak bylo i přirovnávání ekologických aktivistů k melounům podle hesla „navrch zelený, uvnitř rudý“ snažící se je dát do jedné řady s komunisty.

Podobná je situace i v Česku: „Klimatické dezinformace u nás celkem běžně probublávají do mainstreamu, například zprávy o tom, že bude doba ledová,“ říká analytik Vojtěch Pecka.

V Česku vidí tři významné zdroje, které podle něj „zamlžují informační prostor“. „První je skrze konzervativní a neoliberální think-tanky. Dříve to bývalo Centrum pro ekonomiku a politiku, pak Institut Václava Klause a skupiny napojené na stranu Svobodných, které jsou ideologicky proti všem regulacím,“ vyjmenovává Pecka.

Velkým investorem ovlivňujícím veřejné mínění na internetu jsou těžařské firmy. Jen od ledna do října letošního roku utratilo 13 firem za reklamy na facebooku 5,21 milionu dolarů.

Ke koncernům investujícím velké peníze do reklam zdůrazňujících jejich udržitelnost patří Shell, ExxonMobil, BP nebo TotalEnergies. Podle zprávy Mezinárodní agentury pro energii ale tyto koncerny v loňském roce investovaly do obnovitelných energií pouze jedno procento celosvětových investic do udržitelných energií.