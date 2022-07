Klimatičtí aktivisté se přilepili k Botticelliho obrazu

Lidé ze skupiny klimatických aktivistů Ultima Generazione (Poslední generace) uvedli, že tento protest je prvním z „nové sezóny akcí“ zaměřených na muzea. Podle webu The Guardian se zdá, že se inspirovali aktivisty z organizace Just Stop Oil ve Velké Británii, kteří nedávno uskutečnili podobnou protestní kampaň v uměleckých galeriích.

Dva demonstranti předtím s pomocí třetího přilepili dlaně na výstavu v galerii Uffizi a rozvinuli transparent s nápisem „Ultima Generazione No Gas No Carbone (Poslední generace, žádný plyn, žádné uhlí)“. Lepidlo bylo ze skla bezpečně odstraněno, poznamenal web Times of Israel .

Jednoho muže a dvě ženy, kteří si do galerie vstupenky zaplatili, odvedla podle italské tiskové agentury Ansa policie. Trojice byla převezena na policejní stanici ve Florencii. Italská média uvedla, že aktivisté dostali oficiální příkaz nevstupovat do turisticky oblíbeného města po dobu tří let. Podle italských médií je to podobná strategie, jaká se často uplatňuje vůči agresivním fotbalovým fanouškům.