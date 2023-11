Komentář: Fosilní paliva pohánějí inflační krizi. Máme nástroje, jak pomoci

To vše se děje v době, kdy klimatické katastrofy sílí ve všech zemích. Letošní rok bude pravděpodobně nejteplejší za posledních 125 tisíc let. Ničivější bouře, nepředvídatelné deště a záplavy, vlny veder a sucha již způsobují obrovské ekonomické ztráty. A postihují stovky milionů lidí na celém světě.

Fosilní paliva nelze odstavit ze dne na den. Ale existuje spousta příležitostí a prostoru k opatřením, která se v současné době neuskutečňují. V roce 2022 například vydaly vlády na dotace fosilních paliv více než sedm bilionů dolarů z peněz daňových poplatníků nebo z půjček. Dotace přitom nechrání reálné příjmy nejchudších domácností. Jsou to peníze, které by jinak mohly být využity na zlepšení zdravotní péče, budování infrastruktury – včetně obnovitelných zdrojů a rozvodných sítí – nebo na sociální programy na zmírnění chudoby. Pokud by došlo k odpovědnému a postupnému zrušení těchto dotací, pomohlo by to nejchudším a posílilo ekonomiku zemí, které jsou na nich nyní závislé.