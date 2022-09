Komentář: Král, jemuž není co závidět

Je to jen detail. Je-li však pravdivý, dokresluje poněkud asociální charakter muže, o němž navíc, abychom pokračovali, bez vší pochybnosti víme, jak kdysi reagoval na otázku, jestli je zamilovaný do Diany. Bylo to zpočátku jejich vztahu, ještě neměli děti, mladá krásná princezna stála po jeho boku. Celá scénka je zachycená na kameru. „Jsem,“ odvětil a dodal: „Ať už láska znamená cokoliv.“