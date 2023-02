Komentář: Přímý přenos z ruské duše trvá už rok. Není to hezký pohled

Ty příběhy se zdají neuvěřitelné až do chvíle, kdy je vystřídají ještě absurdnější obrazy ze současné Rusi. Předškoláci přestrojení za krasnoarmějce pochodují mezi postýlkami s maketami samopalů? Banální. Podívej se na ženy, jak se před kamerami pyšní kožichy, které obdržely výměnou za padlé příbuzné! Po natáčení pak přišli komisaři a trofeje jim zase vzali. Pchá, to já slyšel recitovat dojatou gubernátorku, že válka je láska stejně jako budoucnost.

Ruští pedofilové ukájející se nad ukrajinskými nemluvňaty, kastrování zajatců zaživa či řádění vraždících a znásilňujících vojáků na dohled od Kyjeva, to vše patří rovnou do kategorie nočních můr.

Všichni jsme poslední rok slýchali taková (i jiná podobná) vyprávění. My, co máme srdce, jsme propadali bezmoci, hněvu, ba i nenávisti. Někteří z nás dokonce usoudili, že Rusové přestávají být lidé. Hrstka jiných naopak upadla do transu panslovanské vzájemnosti a vzývá nový příchod východních osvoboditelů.

Třeba jako v úterý. Co se Rus dozvěděl? Jeho země před rokem napadla Kyjev a vůbec celou Ukrajinu proto, aby ochránila ruskojazyčné obyvatele z východu země. Kreml tak musel učinit, expanzionistický Západ totiž už dlouho chystal válku proti Rusku. Důvod? Nemravní vůdci z USA touží po hegemonii nad celým světem – no však to známe ze sovětských časů, kdy Západ vydláždil cestu k moci Adolfu Hitlerovi. Vláda v Kyjevě je neonacistická a Kreml vražděním civilistů fakticky bojuje za mír. A nejen za něj. Západ normalizoval pedofilii a nutí kněze, aby žehnali stejnopohlavním sňatkům. Rusko proto svatosvatě slibuje, že nebude zasahovat do soukromých životů svých občanů…