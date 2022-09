Komentář psaný z Moskvy: Ruská propaganda Čechům podsouvá plané naděje

Náhle se otevřou dveře. Do místnosti rázným krokem vstoupí skupinka pánů v kožených pláštích.

Asi tak nějak si v posledních dnech mnozí lidé představují konec Vladimira Putina. Když se nenaplnily zaručeně pravdivé předpovědi o smrtelné nemoci – Putin podle nich měl předat moc svému nástupci nebo se už odpravit k Pánu –, tak snad ty naděje na palácový převrat by mohly vyjít.

Po náhlé smrti velikého Turkmenbašiho Saparmurata Nijazova v prosinci 2006 byla narychlo změněna ústava, aby bezpečností rada státu mohla jmenovat turkmenským prezidentem místopředsedu vlády Gurbangulyho Berdymuhamedova. Nijazovův syn, který teoreticky měl na trůn v jedné z nejuzavřenějších zemí světa nárok, raději uprchl do zahraničí.

Čili, predispozice by tu byly.

I vhodný okamžik pro nějaký ten puč prý uzrál. Ukrajinské síly od začátku září vedou úspěšnou protiofenzivu na severovýchodě Ukrajiny. Ruská armáda se musela stáhnout z jí okupované části Charkovské oblasti. To je jednoznačně debakl, se kterým v Kremlu nepočítali. „Denacifikace“ se zasekla a zařadila zpátečku.

Na sociálních sítích, ale i v respektovaných českých médiích se objevují zprávy, že Putin to má nahnuté. Ruská armáda se hroutí, Rusko prý může přijít o oblasti sousedící s Ukrajinou, a dokonce přední propagandista Vladimir Solovjov veřejně vyzval k popravám neschopných důstojníků. Ti méně významní prokremelští kecalové se prý rovnou vzbouřili.

Hezky se to čte. Hezky. Kéž by to byla pravda.