Komentář: Trumpova hvězda hasne, ale americký vztek je pořád silný

Proto to mají novináři v Evropě dost těžké, když chtějí záležitost zjednodušit a vysvětlit. Takže ta dvacítka kongresmanů chce do funkce předsedy někoho jiného? Ano, ale nedokážou se shodnout na jednom jménu. A když se v jednu chvíli na jistém kolegovi přece jen usnesli, tak dotyčný řekl, že on sám jejich favoritem být nechce a podporuje McCarthyho. A jsou to trumpovci? Inu, jsou, ale ve svém tažení pokračují i přesto, že je Donald Trump vyzval, aby McCarthyho podpořili. Co ty americké „Lubomíry Volné“ spojuje? Kromě snahy zlobit a škodit vlastně už jen máloco. Mají tedy nějaké konkrétní požadavky? Mají, ale ne všichni stejné.