Komentář: Zavěste a Putinovi už nevolejte. Ve vlastním zájmu

Macron a Olaf Scholz nejsou jediní, kdo volal do Kremlu. Podobně učinil i italský premiér Mario Draghi. A třeba rakouský kancléř Karl Nehammer, byť na světové scéně patří spíš do kategorie muší váhy, nebo možná právě proto, se před časem za Putinem vydal osobně.

Jenže na to doba ani náhodou ještě neuzrála. Rusko je teroristický stát a s teroristy se vyjednávat nemá. Putin musí být izolován. Nejen sankcemi, ale i telefonicky. Každý takový hovor nahlodává to nejcennější, čeho se svobodnému světu podařilo dosáhnout. Jednotu.

Věc má však i hlubší, zrádnější rovinu. I kdybychom to všechno hodili za hlavu a pragmaticky, cynicky přistoupili na to, že je přece jen nutné, aby postoj okolního světa vůči Putinovi neurčovala nenávist, je tu otázka, o čem vlastně s kremelským vládcem vůbec debatovat.

Nepovedlo se mu to úvodním útokem na Kyjev? Tak na to půjde válkou opotřebovávací, zvlášť když Ukrajina dříve či později začne západní politiky trochu unavovat, popřípadě vše zastíní jiná krize. Proč by hledal ústupovou variantu, když je přesvědčen, že kráčí k vítězství?

Putin samozřejmě přitom ví, že to je běh na dlouhou trať. Jestli se tedy momentálně něco děje ve skrytu jeho duše, pak asi to, že se té telefonické vstřícnosti směje, zejména však apelům, aby válku ukončil. Proč, když svůj projekt teprve začal? Z jeho pohledu jsou na tahu Evropa a USA. Vidíte, co dělám Ukrajině? Tak splňte moje požadavky. Před zahájením války jste mě nechtěli poslouchat, inu teď to tady máte. A ještě mi voláte s komickými návrhy. Rád si vás ale poslechnu, už proto, abych si vás povodil.