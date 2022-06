Chcete zachovat Putinovi tvář? Po útoku na Kyjev schytává Macron další vlnu kritiky

Macronovi odpověděli také další ukrajinští představitelé. Například ministr zahraničních věcí Dmitro Kuleba napsal, že „výzvy k neponižování Ruska poníží Francii a všechny ostatní země, které by volaly po tom samém“. „Protože je to Rusko, které ponižuje samo sebe. Měli bychom se raději soustředit na to, jak vrátit Rusko tam, kam patří. To přinese mír a zachrání životy,“ uvedl v sobotu Kuleba na Twitteru.