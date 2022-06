Drsný Zelenskyj má podle Budapešti psychický problém

„Obvykle je to tak, že ti, kdo potřebují pomoc, o ni žádají zdvořile. Jsou vytrvalí, ale ptají se, nepožadují ani nevyhrožují. Člověk obvykle ohrožuje nepřátele, ne ty, které chce mít za přátele,“ řekl na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dlouholetý předseda maďarského parlamentu László Kövér.

Kövér, jenž je známý svým mohutným pěstěným knírem, je členem vládní strany Fidesz premiéra Viktora Orbána a v čele parlamentu stojí už 12 let. Politik také řekl, že nepamatuje, že by se někdo podobně jako Zelenskyj vyjádřil na adresu Maďarska či bývalé německé kancléřky Angely Merkelové.

Zelenskyj ve svých apelech žádá západní státy o dodávky zbraní pro boj s Rusy a také vyzývá k co nejtvrdším sankcím proti Putinově režimu.

V té souvislosti dostal Kövér otázku, zda by se Ukrajinci mohli „pomstít“ na maďarské menšině v Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Podle politika mohou mít Maďaři v Zakarpatí po válce „problémy“ a maďarská vláda proto musí být obezřetná. „Jinak by mohlo dojít k tomu, že Maďaři budou muset Ukrajinu po 1100 letech opustit,“ dodal.

Do Kövéra se na sítích pustil také zástupce vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Sybiha, když nepřímo označil Kövéra za osla a hlupáka. „Lidé jsou vždycky moudří a vědí, jak odpovědět na naprosto nepřípustná a hrubá vyjádření ‚nepolitiků‘ typu neváženého předsedy parlamentu Maďarska,“ napsal Sybiha na facebooku.

Sybiha dál píše, že by od Kövéra chtěl slyšet názor na masakr v obci Korjukivka na severu Ukrajiny, při kterém v roce 1943 zemřelo na 6700 lidí. Obyvatele vystříleli a upálili nacisté za účasti maďarských kolaborantských jednotek.

Mezi Kyjevem a Budapeští nejde o první diplomatickou přestřelku od začátku ruské invaze. Maďarsko v rámci EU zaujalo vůči podpoře Ukrajiny rezervovaný postoj a sousední zemi odmítá dodávat zbraně a staví se odmítavě i k embargu na dovoz ruské ropy do Evropské unie.

Orbán tak hned po volební výhře dál zabředl do svého osobního sporu se Zelenským, navíc v den, kdy svět šokovaly záběry následků ruského vraždění v Buči u Kyjeva.

Zelenskyj mu krátce předtím vzkázal, aby se rozhodl, na které straně stojí. „Viktore, víš, co se děje v Mariupolu? Měl by ses v Budapešti projít po břehu Dunaje, je tam památník zavražděných Židů, byl jsem tam se svou rodinou. Vraždění, které připomíná, se teď odehrává znovu, jen trochu jinde. Myslím, že by ses měl rozhodnout, na které straně stojíš,“ řekl ukrajinský prezident.