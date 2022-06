Komentář: Debakl jako v Afghánistánu? Čas hraje proti Rusům

Tento pilíř, tedy důvěra v bojovou morálku a vyspělost ruské armády, může dostat trhliny. Dvacet až třicet tisíc mrtvých, neúspěchy armády u Kyjeva a Charkova, neschopnost svrhnout ukrajinskou vládu a parlament a nahradit je „svými“, to vše nelze přehlédnout. Nutnost vybírat peníze od občanů na špatně vyzbrojené vojáky, rostoucí kritika vedení války od vojenských blogerů i počty padlých velitelů, to vše dokládá špatný stav ruských ozbrojených sil.

Univerzální ruská korupce a kleptokracie se nevyhnuly ani armádě. Rozkradená výzbroj, zašmelené technologie v zaostalých tancích, za to dnes platí vojáci svými životy. A ruská armáda svým jménem. A další a další vojáci musejí rukovat a nechávat se zabíjet v zastaralých tancích nejmodernějšími zbraněmi dodávanými sjednoceným Západem. Rusové musejí být v šoku. Mnoho let je poučovali o nutnosti boje se Západem. A teď jejich armádu ničí drony z Turecka, kam tak rádi jezdí na dovolené.

Vrcholem debaklu sovětské armády bylo přistání amatérského západoněmeckého pilota Mathiase Rusta se sportovní cessnou přímo na moskevském Rudém náměstí. Došlo k němu symbolicky v Den sovětské pohraniční stráže 28. května 1987. Rust svým kouskem dostal do kolen celou protivzdušnou obranu mocného Sovětského svazu. Dlouhý let jeho cessny přes Finsko a evropskou část SSSR sice byl zachycen sovětskými vojenskými stíhači, ale jejich morální paralýza po sestřelení civilního letu KAL-007 je vedla k alibistické nečinnosti. Následkem ostudného incidentu padl ministr obrany SSSR a celé velení letectva Rudé armády. Gorbačov tím také oslabil nejkonzervativnější odpůrce perestrojky a pokračoval v cestě k ukončení vojenské rivality se Západem.

Konec 80. let byl poznamenán rostoucí kvalitativní technologickou vojenskou převahou USA a NATO – v kosmických, raketových a zejména informačních technologiích včetně družicového navádění raket s plochou dráhou letu. Sovětský výzkum nedokázal držet krok. Dohody USA a SSSR o snižování jaderných sil jako reakce na finanční a technologické břemeno jaderného zbrojení byly koncem 80. let doplněny dohodou NATO a Varšavského paktu o omezení konvenčních sil v Evropě. Uskutečnění této dohody kulminovalo v době zániku komunistického vojenského paktu v roce 1990 a při odsunu sovětských jednotek ze střední Evropy. Sovětský svaz ve studené válce prakticky kapituloval a rozpadl se. Nejen vůlí Kremlu. Jádrem procesu byl technologický, výkonový a morální propad a dezintegrace sovětské armády s jejími vojenskými neúspěchy.

Dnešní situace je obdobná sovětskému ignorantství v Afghánistánu. Obdobné jsou i mizerné výsledky a masivní ztráty i propad Ruska do mezinárodní izolace. To vše opět těžce dolehne na ruské elity i široké vrstvy ruské společnosti a jejich ochotu přijímat vlastní zaostalost i ztráty blízkých, ochotu snášet ekonomiku nedostatku. Tento vnitřní tlak se v Kremlu a jeho mocenských strukturách nemůže neprojevit. Otázkou je čas a forma.

Není důvod si myslet, že pokud by ruské ozbrojené síly zdolaly ukrajinský odpor, nechaly by nás na pokoji. Naopak. Rusko má velkou chuť zničit, rozmlátit a neutralizovat právě střední a východní Evropu. Putinův požadavek posunout nás z bezpečnostního hlediska před rozšíření NATO do střední Evropy stále platí jako doktrína. Obrana Ukrajiny znemožňuje uskutečnění této doktríny. Proto je to naše obrana a naše válka.