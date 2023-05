Kongresman známý jen kvůli skandálům. Teď je obviněný i z trestného činu

Lhář, podvodník, vyvrhel, terč posměchu a teď i muž obviněný z trestného činu. To je snad nejznámější letošní nováček v americkém Kongresu, republikán zastupující ve Sněmovně reprezentantů jeden z nejbohatších volebních obvodů ve Spojených státech, George Santos.

Skandály se na něj valily jeden za druhým prakticky už od zvolení loni v listopadu, mandátu se pak ujal v lednu. Ještě ve středu by kvůli jednomu z nich měl stanout před federální soudem ve státu New York. Federální prokurátoři totiž vůči němu v úterý vznesli obvinění, informují s odkazem na své zdroje stanice CNN, agentura AP nebo deník New York Times.

Přesná povaha trestních obvinění zatím není známá –⁠ dokument je zatím zapečetěný u soudu. FBI a prokurátoři amerického ministerstva spravedlnosti v New Yorku a Washingtonu ale prověřovali podezření, že Santos uváděl nepravdivé informace v dokumentech o financování své kampaně.

„Je to pro mě novinka,“ reagoval Santos v úterý na dotaz reportéra agentury AP. Obvinění nekomentoval ani jeho právník nebo pracovníci jeho poslanecké kanceláře. Santos kvůli němu ale zřejmě vynechal úterní zasedání Sněmovny reprezentantů a v noci byl na cestě do New Yorku.

Ve svém prvním podání Federální volební komisi Santos podle agentury AP uvedl, že svému volebnímu štábu a spřízněné volební organizaci půjčil přes 750 tisíc dolarů. Peníze měly pocházet z rodinné firmy. Ve skutečnosti je ale původ peněz nejasný –⁠ v předchozím finančním přiznání totiž Santos neuvedl žádný majetek a svůj roční příjem vyčíslil na 55 tisíc dolarů.

Velmi přikrášlený životopis

Už v prosinci vyšlo najevo, že Santos během volební kampaně, která mu vynesla místo ve sněmovně, zřejmě lhal o své kariéře, financích i rodinné historii. Republikán o sobě přitom hrdě hovořil jako o „ztělesnění amerického snu“.

Ve svém pohádkovém příběhu je totiž politik synem brazilských přistěhovalců a prvním otevřeně homosexuálním republikánem, který „urval“ křeslo ve sněmovně. Dokázal se také katapultovat z newyorské veřejné vysoké školy na zkušeného finančníka z Wall Street s rodinným portfoliem 13 nemovitostí a charitativní organizací na záchranu zvířat.

Po Santosově vítězství v takzvaných midterms ale byly zpochybněny téměř všechny části životopisu, kterým se prezentoval. Proces uvedl do pohybu článek listu The New York Times, jehož novináři mimo jiné s využitím veřejných dokumentů a soudních spisů ze Spojených států i Brazílie ověřili republikánova tvrzení.

Například firmy Citigroup a Goldman Sachs, které v politikově životopise figurují, americkému listu sdělily, že nemají žádné záznamy o tom, že by u nich kdy pracoval. Úředníci ze školy Baruch College, kterou měl Santos absolvovat v roce 2010, pak zase nenašli žádný záznam o tom, že by v tomto roce byl mezi absolventy.

Zdaleka však nejde o jediné případy „přikrášlení“ republikánova života.

Upravovat měl politik i rodinnou historii. Web CNN informoval, že Santosova tvrzení o předcích, kteří přežili holocaust jako ukrajinští židovští uprchlíci, jsou v rozporu s oficiálními záznamy o utečencích nebo rodokmeny sestavenými na genealogických webových stránkách.

Zpochybňován je pak i další politikův rodinný příběh, podle kterého měla být Santosova matka 11. září 2001 ve Světovém obchodním centru, které se stalo jedním z cílů teroristických útoků. Tato skutečnost pak měla sehrát roli o 15 let později, když zemřela na rakovinu.

Santos se většinou odpovědím na otázky o kauze vyhýbá, k určitým úpravám v životopisu se již médiím přiznal. „Nejsem zločinec, který podvedl celou zemi, vymyslel si fiktivní postavu a kandidoval za ni do Kongresu. Jsem na scéně už dlouho. Spousta lidí mě zná. Vědí, kdo jsem. Obchodovali se mnou,“ uvedl v rozhovoru s rádiovou stanicí WABC.

„Nebudu se na to vymlouvat, ale spousta lidí ve svých životopisech přehání nebo skutečnost trochu překrucuje. (…) Neříkám, že jsem se toho nedopustil,“ dodal Santos a později se přiznal i k tomu, že pro již zmiňované firmy Citigroup a Goldman Sachs pracoval pouze skrze vlastní podnik a nikoliv přímo, jak dříve tvrdil.

Republikán dále uvedl na pravou míru otázky okolo svého vzdělání. Neabsolvoval prý žádnou vysokou školu, přestože tvrdil, že má tituly jak z Baruch College, tak z New York University.

„Stydím se a omlouvám se za to, že jsem si svůj životopis přikrášlil,“ sdělil pro New York Post a dodal, že všichni v životě „děláme hlouposti“. Navzdory přiznáním však sdělil, že v Kongresu, kam ho právě i tato lživá tvrzení dostala, přesto hodlá zasednout.

Strana se ho drží

Veřejně se ostatní republikáni Santose často straní, jako třeba na lednové ustavující schůzi Sněmovny reprezentantů (více zde), nebo ho dokonce vyzývají k rezignaci. Přesto například schválili jeho jmenování do výborů. Strana má totiž v dolní komoře Kongresu jen křehkou většinu a i Santosův hlas je pro ni důležitý.

Ani po zveřejnění zprávy o obvinění Santose se předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy nechtěl jasně vyjádřit k tomu, jestli by strana měla podpořit vyloučení newyorského kolegy ze Sněmovny. „Prostuduji obvinění,“ reagoval nejvýše postavený republikán v ústavním systému na otázku CNN.

Někteří republikánští kongresmani ale Santose opakovaně k rezignaci vyzvali. „Opakuji svou výzvu kongresmanu Georgi Santosovi, aby odstoupil,“ napsal v prohlášení další newyorský kongresmen Mike Lawler. Ten reprezentuje soutěživý volební obvod, který by demokraté rádi získali zpátky, což se ostatně týká i toho Santosova na Long Islandu.

Další newyorská republikánka Nicole Malliotakisová uvedla, že ji obvinění Santose nepřekvapuje, ale k rezignaci ho přímo nevyzvala. „Ráda bych ale, aby kandidoval někdo nový, protože (v takovém případě) vám můžu říct, že si to křeslo můžeme udržet a čím dříve Santos odejde, tím dříve tam můžeme nasadit někoho, kdo není lhář,“ řekla politička, která rovněž reprezentuje jeden ze soutěživých newyorských obvodů.