Princ Harry o zabíjení v Afghánistánu: Překroutili všechno, co jsem řekl

Princ Harry zkritizoval média za to, jak v uplynulých dnech referovala o jeho vzpomínkách na zabíjení v Afghánistánu. „Vytrhli to z kontextu, ničím jsem se nechlubil,“ řekl v pořadu The Late Show na stanici CBS.