Kreml se vyhýbá otázce, jestli půjde Putin na Prigožinův pohřeb

„V životě udělal vážné chyby, ale dosáhl i potřebných výsledků, jak pro sebe, tak - když jsem ho o to požádal - i pro společnou věc, jako v posledních měsících,“ vyzdvihl ve čtvrtek večer ruský prezident Vladimir Putin zásluhy údajně zemřelého vůdce vagnerovců Jevgenije Prigožina.

I přes slova chvály, která Putin na Prigožinovu adresu pronesl, se Kreml vyhýbá odpovědi, jestli prezident dorazí na jeho pohřeb. „Zatím se to neví,“ reagoval v pátek na dotaz novinářů mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Poukázal na to, že není jasné, jak dlouho potrvá nezbytné vyšetřování. „Když neznáme datum pohřbu a tak dále, není možné se k tomu vyjadřovat. Můžu jenom říct, že prezident má v současnosti velmi plný pracovní program,“ citovala Peskova státem kontrolovaná agentura RIA Novosti.

Zároveň apeloval na to, aby se všichni v této záležitosti drželi faktů. „V tuto chvíli nemáme moc faktů, fakta se musí objasnit během oficiálního vyšetřování, které v těchto chvílích probíhá,“ dodal Peskov podle BBC .

Západní média citují své zdroje z amerických zpravodajských kruhů, které naznačují, že havárii způsobila exploze na palubě. Napsala to například stanice CBS News nebo deník The New York Times.