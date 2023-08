Kyjev přisazuje. Dal cizím lodím 2,5 týdne na opuštění ruských přístavů

Ukrajinské námořní složky v sobotu varovaly, že ruské přístavy v Černém moři a cesty k nim budou od 23. srpna považované za „oblasti ohrožené válkou“. Komerčním plavidlům, která s Ruskem obchodují, daly přes dva týdny na to, aby jejich okolí opustila.

V sobotu pak vyletěl do povětří ruský tanker SIG, který dodával letecké palivo z Ruskem anektovaného poloostrova Krym do Sýrie, za což byl zařazen na sankční seznamy USA (více zde). Podle zdrojů BBC nebo agentury Reuters za útokem stojí ukrajinská kontrarozvědka SBU, Kyjev to ale oficiálně nekomentoval.