„Lhali a využili mě,“ viní fotbalista rodinu ze slavného filmu Zrození šampióna

Sedmatřicetiletý vysloužilý fotbalista v pondělí u soudu v Shelby County v Tennessee uvedl, že ho rodina Tuohyových v jeho 18 letech podvedla, aby se stala jeho opatrovníky. Údajně mu řekli, že mezi adopcí a opatrovnictvím není žádný podstatný rozdíl. „On jim důvěřoval a podepsal, co mu Tuohoyovi řekli. To, co podepsal, a co Michael nevěděl až do února 2023, však nebyly adopční papíry,“ píše se v soudním spisu, který v pondělí ráno získal server PEOPLE.