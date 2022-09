Lidstvo v noci poprvé otestuje planetární obranu

Narazí do něj s cílem vychýlit dráhu tělesa a ověřit kapacity lidstva pro případ, kdy by byla nutná obrana planety před nebezpečným tělesem. Dimorphos ani planetka Didymos samy o sobě Zemi nikterak neohrožují. Jde jen o ideální soustavu pro cvičnou misi.

Asi půltunová sonda byla do vesmíru vypuštěna loni na podzim a projekt, na němž s NASA spolupracovala i Evropská vesmírná agentura (ESA), měl rozpočet 330 milionů dolarů (asi 8,5 miliard korun). Do měsíce o průměru pouhých 160 metrů má narazit rychlostí téměř 7 kilometrů za sekundu, což by mělo stačit na vychýlení měsíce z jeho dráhy.