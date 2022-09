NASA ocenila snímek českého fotografa. Tady je

Snímek nazvaný Red Sprite Lightning over the Czech Republic (Blýskání červených skřítků nad Českou republikou) je teprve 19. fotografií z Česka, kterou NASA v historii galerie fungující od roku 1995 zveřejnila, uvedl astronom a fotograf Petr Horálek, jehož snímky se v prestižním výběru také objevily.

Sám už to ale považuje za rutinu, protože rudé skřítky „loví“ již šest let a domnívá se, že pořídil i lepší snímky, než je ten oceněný NASA. „Nikdy nevíte, co se objeví, je to s nadsázkou řečeno hra na kočku a myš. Člověk musí být neustále ve střehu, a pokud se podaří jev zachytit v dobré kvalitě, je to samozřejmě radost, která náročnou noční práci dokáže vynahradit,“ říká.