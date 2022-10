Lukašenka rozčílily školy, které nechtějí poslat žáky na pole

Zdůraznil zkušenosti z dob, kdy mládež pomáhala zemědělcům se sklizní, což podle Lukašenka přispívalo k semknutosti kolektivu a učilo práci. „Když bude pracovat pět-šest hodin, rodiče budou mít radost a pro děcko to bude dobrá fyzická příprava. My všichni - já určitě - jsme tak pracovali. Nepracovali, ale tvrdě makali, a to panebože jak!“ prohlásil.