Macron sklízí kritiku za oslavu židovské Chanuky v Elysejském paláci

Francouzský prezident Emmanuel Macron sklízí kritiku za to, že ve čtvrtek večer v prostorách Elysejského paláce spolu s představiteli židovské obce zapálil svíčku na oslavu začátku židovského svátku Chanuka. Podle části společnosti, včetně některých židů, tím prezident porušil princip odluky státu a církve. Macron si ale za svým gestem stojí, prezentuje ho jako snahu o „svornost“ obyvatel, uvedla v pátek agentura AFP.

Zejména představitelé levice se obávají, že francouzská společnost by mohla mít pocit, že prezident v době rostoucího napětí mezi židy a muslimy má „dvojí metr“, píše AFP. Francie uzákonila důslednou odluku státu a církve 9. prosince 1905.

Ministr vnitra Gérald Darmanin, do jehož kompetence spadají i náboženské záležitosti, odmítl, že by byl sekularismus jakkoli ohrožen. Uvedl, že je to stejně absurdní jako nedávné spory některých radnic o zákazu vánočních trhů a jesliček, které jsou podle Darmanina „součástí kulturního společenského života“.