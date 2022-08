Mají pár dnů, aby z taxikáře nebo zemědělce nebyla potrava pro ruské střely

Cvičení probíhají blízko frontové linie. Velitelé totiž nemohou riskovat, že vojáci vyslaní na výcvik budou daleko od bojiště v případě, že by ruská vojska postupovaly dále. „V ideálním případě by tyto skupiny cvičily 100 až 120 mužů najednou, ale nemohou si dovolit stáhnout se ze svých pozic,“ říká Milburn pro britský The Guardian .

„Běžně je to obráceně: nejdete nejdřív do boje a pak se nevrátíte, abyste se nechali vycvičit,“ říká Dathan, jeden z poskytovatelů výcviku. „Ukrajinská vláda nechce říct, že většina jejich armády není ve skutečnosti vycvičená. Ale snaží se bojovat s Rusy, kteří naštěstí také nejsou vycvičení,“ vysvětluje. Popisuje, že mezi vojáky jsou lidé, kteří ještě před půl rokem pracovali například jako farmáři nebo taxikáři.

Stejně tak se Mozartova skupina zapojení do bojů zásadně vyhýbá. „Pokud se některý z dobrovolníků Mozartovy skupiny zapojí do bojů, již není její součástí,“ vysvětluje Milburn. Stránka britské vlády uvádí, že ti kteří cestují za bojem nebo pomocí ostatním, kteří jsou ve válce zapojení, by mohli být po návratu do Velké Británie stíháni.