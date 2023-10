Kvůli penězům a občanství. Nepálci bojují v ruské i ukrajinské armádě

Sandip Thapaliya nemohl dlouho najít v Nepálu práci. Rozhodl se tak, že se přesune do Ruska, kde bude snažší dostat víza a nalézt práci. Nakonec se ale s vidinou tučného výdelku přihlásil jako zdravotník do ruské armády. Své sestře Šantě do Káthmándú posílal fotky z ruských základen a sliboval, že budou stále v kontaktu.