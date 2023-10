„Odešli tam skoro všichni přátelé.“ Kubánci jako další zdroj pro ruskou armádu

Devětačtyřicetiletý Enrique Gonzalez, původně zedník, se letos v létě rozhodl zásadně změnit svůj život. V posledních letech totiž on a jeho rodina na rodné Kubě kvůli ekonomické krizi živořili. „Práce, práce, práce,“ popsala jeho manželka Yamidel Cervantesová pro agenturu Reuters, co jejího muže před klíčovým rozhodnutím trápilo.

„Jeden den mi řekl: už to prostě nemůžu vydržet,“ vzpomíná. Manžel jí proto oznámil, že odjede do Ruska. „Ukázal mi kopii svého pasu, měl letenku, všechno. Bylo to 17. července.“ Z Kuby odjel o dva dny později, aby zamířil bojovat za ruskou armádu na Ukrajině.

Několik dnů poté poslal Gonzalez své manželce část své vstupní prémie ve výši 200 tisíc rublů (asi 47 tisíc korun). To představuje na kubánské poměry nevídanou sumu. Podle národního statistického úřadu jde o více než stonásobek průměrného měsíčního platu, který dělá asi 4200 pesos (asi 400 korun), uvádí investigativa Reuters.

Švadlena Cervantesová si tak poprvé po několika letech mohla koupit nový šicí stroj a k tomu lednici a telefon.

Příběh její rodiny není na Kubě ojedinělý.

Cesta za výdělkem

Kuba se dlouhodobě zmítá v nejhorší hospodářské krizi za poslední desetiletí. Lidé tam stojí dlouhé fronty na základní potraviny, pohonné hmoty a zdravotní péči, což v loňském roce podnítilo další vlnu odchodu Kubánců do USA, Latinské Ameriky a Evropy.

Někteří nicméně volí jinou cestu. Právě v obci La Federal na okraji Havany, kde žije vedle Gonzaleze a Cervantesové asi 800 obyvatel a čtvrtina je nezaměstnaná, přibývá těch, kteří se rozhodnou odjet vydělávat jako ruští žoldnéři. Poté skončí v bojích na Ukrajině.

Kubánská vláda na začátku září oznámila, že rozkryla síť obchodníků s lidmi, která se snažila získat Kubánce jako bojovníky na straně Ruska ve válce na Ukrajině.

Jen z ulice, kde žije Cervantesová, odjeli od června do Ruska další tři muži. Další Kubánec cestu plánuje. „Ty, kteří zůstali, spočítáte na prstech jedné ruky… Žene je nutnost,“ říká dvaačtyřicetiletý muž.

Gonzalez pak přes videohovor z ruské vojenské základny v blízkosti města Tula na jihu Ruska reportérům agentury Reuters popsal, že tam před vysláním na frontu trénuje dalších 118 Kubánců. Kam přesně zamíří, ale zatím neví.

„Mám na Ukrajině několik přátel, kteří jsou na místech, kde padají bomby, ale ve skutečnosti se do střetů s Ukrajinci nedostali… Tady je všechno v pořádku, ale až tam pojedeme, ocitneme se ve válečné zóně,“ vypráví.

Rychlý odjezd možná i stovek lidí

Rekruti, které agentura dokázala identifikovat, se na ukrajinskou frontu přihlásili dobrovolně. Někteří se upsali přímo k boji na frontě, jiní k nebojovým úkolům, včetně práce ve stavebnictví, balení zásob nebo logistice.

Rekrutování na Kubě začalo podle zjištění Reuters několik týdnů poté, co ruský prezident Vladimir Putin v květnu svým výnosem umožnil cizincům, kteří se přihlásili do armády na roční smlouvu, získat ruské občanství ve zrychleném řízení. To samé platilo i pro jejich rodiny.

V La Federal se zpráva o možné práci v ruské armádě začala šířit v červnu, jak uvedli místní. Kolovala na Facebooku, Instagramu a Whatsappu. Po městě pak běžela informace, že kontaktní osobou je žena, která si říká Dayana.

A měla širokou odezvu. Po otázce, kolik lidí opustilo oblast kolem La Federal, se čtyřiadvacetiletý Cristian Hernandez dal do smíchu. „Spousta lidí… skoro všichni naši přátelé tam odešli,“ řekl.

O rok mladší Yoan Viondi z nedaleké čtvrti Villa Maria pak mluví asi o stovce naverbovaných mužů ze svého sousedství. Viondi dále uvádí, že o odjezdu přemýšlel i on. Kontakt na Dayanu, která mu měla koupit letenky, získal přes svého kamaráda.

Viondi tak nejdříve Dayaně - podle ikonky v konverzaci tmavovlásce v maskovací čepici - napsal, že potřebuje „více informací“. Žena obratem reagovala rovnou zasláním smluvních podmínek.

„Toto je smlouva s ruskou armádou, na základě které získáte občanství,“ napsala. Kontrakt mimo jiné zahrnoval i náborový bonus 195 tisíc rublů, měsíční výplatu 200 tisíc rublů a 15 dnů dovolené po prvních šesti měsících práce. Reuters uvádí, že podobné podmínky popsali novinářům i další rekruti a jejich rodiny.

„Pokud souhlasíte, stačí poslat (kopii) pasu,“ stálo dále ve zprávě od Dayany. Viondi ji poslal během dvou minut, o hodinu později mu žena odpověděla zvukovou zprávou. „Perfektní, zítra vám budu moci říct, který den odjedete,“ citovala z ní agentura Reuters.

Přes počáteční nadšení nicméně Viondiho po čase přepadly obavy a kontakt s Dayanou přerušil. S nejméně čtyřmi přáteli, kteří se nakonec na frontu vydali, ale dále udržuje kontakt. Říká, že „podle toho, co ví, jsou v pořádku“.

To třicetiletý Yasmoni Sabori nakonec skutečně odjel. Jeho otec Robert o synově plánu nevěděl do poslední chvíle. Prozradil mu ho až v momentě, kdy nastupoval na let z Varadera do Moskvy.

Do Ruska kvůli práci pro armádu i s manželkou a dvěma dětmi odjel i synovec Aliny Gonzalezové Danilo. Odlet i s rodinou není ojedinělý. Novináři Reuters na základě whatsappových fotek a videí potvrdili odjezd minimálně dalších tří žen z La Federal a také jednoho dítěte.

Například společně s bratrancem Cervantesové zmíněné na začátku - Luisem Herlys Osoriem - odjela i manželka Nilda. Osorio narukoval několik týdnů po manželovi Cervantesové. Nilda a další dvě manželky z La Federal podle fotek žijí v pronajatém domě ve městě Rjazaň na západě Ruska. Osorio je podle Cervatesové na Krymu.

Smíšená reakce Havany

Kubánská vláda v otázce svých občanů na ukrajinské frontě vysílá smíšené signály.

Na začátku září kubánské ministerstvo zahraničí zveřejnilo prohlášení, v němž odsoudilo žoldnéřství a odmítlo, aby se Kuba jakkoliv účastnila války na Ukrajině. Ve stejné době tamní úřady zatkly 17 lidí kvůli podezření ze členství ve skupině pašeráků lidí lákající mladé muže právě na ukrajinskou frontu, napsala agentura ČTK.

Kubánský velvyslanec v Moskvě Julio Garmendía Peña ale o několik dnů později tvrdil něco jiného. Podle něj země nestojí proti vlastním občanům, „kteří chtějí pouze podepsat smlouvu a legálně se zúčastnit operace s ruskou armádou“. Havana jen o několik hodin později svému vyslanci odporovala a zopakovala, že Kubánci nesmí bojovat jako žoldnéři.

Bývalý zedník Gonzalez nicméně nálepku žoldnéře odmítá. Připomíná 70. léta, kdy se Kubánci připojili k ruským vojákům při bojích v africké Angole. „Následuji jejich příkladu… Rusko mi pomohlo udržet rodinu,“ vysvětlil.

Kreml ani ruské ministerstvo obrany na dotazy ohledně náboru Kubánců do armády nereagovaly. Na prosby Reuters o vyjádření nereagovala ani kubánská vláda.

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleh Nikolenko pro Reuters k tématu náboru Kubánců do ruské armády uvedl, že o situaci ví. „Mohu potvrdit, že ukrajinské velvyslanectví v Havaně se v této záležitosti obrátilo na kubánské úřady,“ řekl.