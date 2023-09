Maroko stále nepožádalo o pomoc. Záchranné týmy ze světa čekají doma

Zatím jen týmy desítek tuniských záchranářů a lékařů podle agentury Reuters odletěly do Maroka, další z celého světa včetně Česka však čekají na oficiální žádost o pomoc marocké strany.

„Je to projev španělské solidarity a přátelství, které spojuje obyvatelé Španělska a Maroka,“ řekl španělský ministr zahraničí Jose Albares, když oznámil, že jednotka vojenských záchranářů je připravená k odletu do severoafrické země. Francouzské ministerstvo zahraničí uvedlo, že vláda vyhradila téměř dva miliony eur (asi 49 milionů korun) na pomoc Maroku a hasičský sbor na Tchaj-wanu oznámil, že má v pohotovosti 120 záchranářů, kteří mohou odletět v momentě, kdy obdrží pokyn.

Na formálním požádání závisí také odlet speciálního USAR týmu asi 70 českých hasičů, kteří se zaměřují na vyhledávání v sutinách. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček řekl České televizi (ČT), že pokud by měli odletět ještě dnes večer, musí oficiální žádost přijít nejpozději do 14.00. Vedoucí pracoviště komunikace sboru Tomáš Pořízek zhruba ve 14:30 potvrdil Seznam Zprávám, že žádost ještě nepřišla. Jestli to ale znamená, že čeští hasiči večer nepoletí, nespecifikoval.