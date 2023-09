Noc reportéra v Maroku. Mrtvých jsou tisíce. „Tady bylo nákupní centrum, už není“

Od našeho zvláštního zpravodaje - Je půl druhé ráno. Hlavní silnici vedoucí z letiště do centra Marrákeše lemují skupinky spících lidí. Leží na travnatých remízcích, na parkovištích nebo jen tak na betonu. Ženy, děti, muži. Celé rodiny. Někteří mají postavené stany, ale většina si ustlala na dekách nebo kobercích.

„Mají strach, tak radši spí venku. Já jsem také spal venku,“ přiznává lámanou angličtinou taxikář, který mě veze do centra. Od ničivého zemětřesení uběhlo třicet hodin. Žádné výraznější škody po cestě však zatím nevidím. „V horách a ve vesnicích na jih od Marrákeše to je katastrofa. Nejvíc to odnesli ti nejchudší,“ říká taxikář.