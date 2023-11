Tahají tajemství z teroristů Hamásu. „Časy výslechů bez pravidel jsou pryč“

„Je jasné, že tady došlo ke zpravodajskému selhání,“ přiznává pro izraelský server Ynet přední představitel zpravodajské komunity. „Teď se ale zaměřujeme na to, abychom situaci spravili. Soustředíme se na neúnavnou práci,“ dodal.

„U té cesty, kterou teroristé šli, je ubytovna pro zahraniční pracovníky. Měli jsme tu desítky lidí z Thajska a Nepálu, kteří tu pomáhali v zemědělství. Teroristé vtrhli do jejich ubytovny a začali střílet. Šestnáct jich zabili na místě a zbytek odvlekli jako rukojmí do Gazy. Nikdo živý tu nezůstal,“ popsal Eyal Rein z kibucu Alumim, se kterým mluvil reportér Seznam Zpráv.

Díky poznatkům jednotky 504 Izraelci například rekonstruovali průběh útoku Hamásu. Právě její příslušnici byli první, kdo vyslýchal zajaté teroristy, a to už 7. října. Pokračovali v tom i v následujících dnech.

Druhou vlnu Izraelci nazývají „majitelé zbraní“. „Jde o lidi, kteří se původně do útoku na hranici nezapojili, ale v 6:30 ráno dostali pokyn provést džihád. Vyšli z domu, nasedli na motorky a vyzvedla je elitní jednotka Hamásu, aby je odvezla na izraelské území, aby se zapojili do útoku,“ pokračuje zdroj izraelského webu.

Součástí třetí vlny pak byli už jen „výtržníci“. „To jsou lidé, kteří neměli zbraně, ale pochopili, že hranice Gazy padla a že kdokoli chce vejít (do Izraele), je vítán,“ dodal důstojník. Hamás podle něj této skupině přislíbil finanční odměnu za všechny rukojmí, které dovedou do Pásma Gazy.

„Někteří z nich ale chtěli jen utéct z Gazy a infiltrovat se do Izraele a najít si zaměstnání. Další jenom využili příležitost, aby ukradli, co mohli,“ doplnil zdroj. Zmiňuje zatčení chlapců ve věku 12 a 13 let nebo skupinu 12 Palestinců dopadených u kibucu Beeri, z nichž jen tři podstoupili výcvik Hamásu.