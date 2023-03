Minsk ukázal video s ruským letadlem A-50. Natočili ho za tmy

Záběry jsou z noci či brzkého rána a není na nich vidět nic, co by potvrzovalo, že byly pořízeny na daném letišti a v době po údajném útoku. Samotné letadlo na nich také není dobře vidět a chybí klíčový pohled svrchu. To už je ale vedlejší, protože může jít klidně o úplně jiné letadlo nebo o staré video z doby před údajným útokem.