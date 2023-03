Snímky z Běloruska: Na údajně zničeném ruském letadle jsou jen skvrny

Opozičnímu serveru Zerkalo také lidé z okolí měli potvrdit, že v době údajného útoku slyšeli výbuchy. Případný věrohodný důkaz se očekával od satelitních snímků. Fotky z vesmíru se přitom objevily už dvě, ale ani z jedné nelze vyčíst nic, co by zprávy o útoku spolehlivě potvrdilo, či vyvrátilo.

Například Bellingcat nebo server The War Zone uvádí, že skvrny můžou být klidně způsobené i sněhem. Na základě fotky se tedy podle nich dá s jistotou říct jen to, že letadlo zjevně neutrpělo žádné velké škody, které by šly vidět na snímcích z komerčních satelitů. The War Zone k tomu ještě dodává, že ani nikde jinde na letišti nebyly objeveny žádné pozůstatky po hasičském zásahu ani nic podobného.