Místo 12 let za mřížemi jen šest. Vagnerovec je znovu podezřelý z vraždy

Kirillova žena Darja pro místní média uvedla, že jí manžel zavolal, že přijde pozdě, ale že nemá mít strach. Prý říkal, že u nich zastavila skupina mladých lidí, aby jim pomohla. To bylo naposledy, co Darja slyšela jeho hlas.

Rodiny dalších obětí se tak teď musí obávat nejen toho, že se bývalí odsouzenci vrátí domů, ale hlavně toho, že po nově nabitých zkušenostech z fronty přicházejí ještě brutálnější. Situace je navíc bezvýchodná i podle právníků: člověka nelze soudit dvakrát za stejný trestný čin a jediný způsob, jak ho poslat zpět do vězení, je to, že se znovu proviní.

„Vím, kdo byl zodpovědný za smrt mé dcery, a vím, že to nebyl jeho první prohřešek… je to pro mě těžké,“ přiznává Naděžda. „Doma o tom nikdy nemluvím, ale když mi vzali Taťánu, v podstatě mi vzali pevnou půdu pod nohama,“ uzavírá s tím, že jediné, co teď může dělat, je podepsat petici za to, aby v případě odsouzení dostal Kevorkjan doživotí.