Místo pěti let jen 18 měsíců. Baldwinovi hrozí za smrtící střelbu nižší trest

Hercovi právníci ovšem v únoru rozhodnutí prokurátora zpochybnili. Tvrdí, že Baldwina obvinil podle státního předpisu, který byl schválen až po smrtelném incidentu, upozorňuje deník The New York Times .

Pokud by ho odsoudili na základě tohoto zákona, dostal by trest odnětí svobody v délce i pěti let.