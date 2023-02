Mořský led okolo Antarktidy rekordně taje. Ohromeni jsou i odborníci

Dopad klimatické krize na tání mořského ledu v Arktidě je zřejmý ze záznamů, které sahají až do roku 1979, píše list The Guardian. Vlivu klimatických změn nasvědčuje i to, že tři z posledních rekordních roků s nízkou plochou mořského ledu spadají do posledních sedmi let: jde o roky 2017, 2022 a nyní 2023.